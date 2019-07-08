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08.07.19 11:06

ДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей. ФОТОрепортаж

У Харкові в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського загинули двоє людей. Державне бюро розслідувань взялося за цю справу.

Про це повідомляється на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.

ДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей 01

"За попередньою інформацією, 7 липня 2019 року близько 00:45 автомобіль марки Chery Amulet під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченка не виконав вимогу знаку 2.2 "стоп" і не надав перевагу в русі автомобілю марки Daewoo Lanos", - йдеться в повідомленні.

ДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей 02

Внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці події, а пасажири з травмами шиї доставлені до міської лікарні.

ДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей 03

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Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що двоє людей загинули і двоє опинилися в лікарні в результаті аварії в Харкові.

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