О 14:00 Нацкорпус проведе акцію протесту під Офісом Зеленського: "Який нах#й телеміст?!"

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

Початок акції анонсовано на 14:00.

"Вимога до Володимира Зеленського - протягом 24 годин дати адекватну відповідь на підготовку кремлівського інформаційного шабашу. Йдеться про так званий "телеміст" між телеканалом Віктора Медведчука NewsOne і кремлівськими пропагандистами з "Россия24"", - йдеться в анонсі заходу.

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Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".