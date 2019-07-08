"Таке рішення ухвалили в головному руслі, і Польща була в цьому руслі", - Чапутович пояснив підтримку декларації, яка повернула Росії право голосу в ПАРЄ

Про це пише "Європейська правда".

"Посол діяв так, як того очікували Рада Європи та голова, а також 25 країн ЄС. Таке рішення ухвалили у головному руслі, і Польща була в цьому руслі", - сказав Чапутович.

Мова про рішення, ухвалене під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбулося 17 травня в Гельсінкі. Польський уряд підтримав декларацію, що дозволила згодом Росії повернути право голосу в ПАРЄ.

"У цій декларації немає Росії, але є деякі конкретні правила. Мова не про членство Росії в Раді Європи, цього ніхто не ставить під сумнів, мова про призупинення права брати участь російських парламентарів в Асамблеї. Таке рішення ухвалили парламентарі", - сказав міністр.

Рішення Комітету міністрів не зняло санкції з російської делегації у ПАРЄ, однак стало важливим політичним сигналом, після якого Асамблея підтримала повернення росіян у червні. Примітно, що під час розгляду цього рішення в Асамблеї польська делегація була проти та стала однією з делегацій, що влаштували демарш.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.