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08.07.19 11:36

Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко

Віцепрем'єр України В'ячеслав Кириленко підкреслює, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має законні підстави впливу на телеканал NewsOne з огляду на можливе проведення телемосту між українським телеканалом NewsOne і російським телеканалом "Росія 24", аж до позбавлення українського каналу ліцензії.

Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Законні важелі впливу на NewsOne має Нацрада ТБ як незалежний регулятор. Від штрафу до позбавлення ліцензії. І вона має діяти, бо це не "телеміст", а пропаганда", - написав Кириленко.

Водночас він зазначає, що "в команді Зеленського повно проросійських людей": "Включно, думаю, із ним самим. Тому п'ята колона й підняла голову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеміст із каналом Кисельова - це ефір зі звичайними людьми без політики, - канал Медведчука NewsOne

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко 01

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