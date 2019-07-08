Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Законні важелі впливу на NewsOne має Нацрада ТБ як незалежний регулятор. Від штрафу до позбавлення ліцензії. І вона має діяти, бо це не "телеміст", а пропаганда", - написав Кириленко.

Водночас він зазначає, що "в команді Зеленського повно проросійських людей": "Включно, думаю, із ним самим. Тому п'ята колона й підняла голову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеміст із каналом Кисельова - це ефір зі звичайними людьми без політики, - канал Медведчука NewsOne

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".