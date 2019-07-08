"Слово мають сказати президент, РНБО і Нацрада ТРМ", - Тимошенко, Гриценко і Тягнибок відреагували на анонс телемосту з РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила, що "говорити треба" тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлено кордон під контролем України.

"Зараз – саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки. Треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну", - зазначила політик, додавши, що своє слово має негайно сказати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, а також журналісти каналу Newsone.

Очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко назвав телеміст "неприпустимим".

"Телеміст з російським пропагандистським каналом, який щодня принижує український народ і українську державу, паплюжить нашу історію, мову і культуру, який виправдовує російську агресію, анексію Криму та окупацію Донбасу, - ми вважаємо неприпустимим", - йдеться в заяві політсили.

Лідер українських націоналістів Олег Тягнибок заявив, що в Україні вже розгортається наступ "профінансованих Кремлем промосковських сил, всіх тих колишніх регіоналів, комуняк і новітніх малоросів".

"Вони вже почали наступ на здобутки Революції Гідності - українізацію, декомунізацію і люстрацію. Вони хочуть роздерибанити українську землю, а тепер уже і національний інформаційний простір з їхніми телемостами з окупантом", - сказав він, оголосивши акцію протесту під Адміністрацією Президента на 10 липня.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".