Потрібно збирати РНБО щодо питання медведчуківської пропаганди. Інакше ситуація вийде з-під контролю, - Садовий

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Усі рішення потрібно ухвалити там. Президент Зеленський і секретар РНБО Данилюк, якщо не хочуть щоб ситуація вийшла з-під контролю, мають бути в цьому максимально зацікавлені", - зазначає політик.
Садовий нагадує, що підстав для позбавлення ліцензій телеканалів Медведчука назбиралось достатньо ще в попередні роки. За його словами, у телеканалу "112 Україна" дія ліцензії завершилася ще у вересні 2018 року.
"Але тоді голова Нацради, обраний за квотою Порошенка, чомусь відмовився ставити це питання на обговорення. Мабуть, були інші розрахунки. Ну от, дорозраховувались. Тому до Петра Олексійовича велике прохання - замість гнівних заяв попросіть своїх людей у Нацраді виконати норму закону і забрати медведчуківську пропаганду з українського телепростору", - написав Садовий.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".