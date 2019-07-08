"Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Вважаю абсолютно неприйнятною організацію телеканалом NewsOne "телемосту" з головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями", – наголосив т.в.о. голови СБУ Іван Баканов.

"СБУ направило до керівників медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK) повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора, які перебувають під санкціями РНБОУ", - повідомив Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу припинити істерику. Працюємо над рішеннями, - секретар РНБО Данилюк прокоментував телеміст із РФ

Водночас на засіданні РНБОУ пропонується відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.10.2018 № 2589-VIII (ініційовано СБ України в жовтні 2018 року) ухвалити рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" та NewsOne, та ввести їх в дію відповідним Указом Президента України.

Також т.в.о голови СБУ звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості попередження зазначених суб’єктів інформаційної діяльності про неприпустимість порушення ліцензійних вимог та чинного законодавства (співпраця з юридичними особами РФ, які перебувають у санаційному списку РНБО), що може стати підставою для застосування щодо них штрафних санкцій.

Також читайте: Трансляцію "Россия 24" в Україні заборонено, а анонс телемосту з агресором є підставою для позбавлення NewsOne ліцензії, - юристи

Серед інших заходів протидії російській пропаганді в Україні пропонується:

- звернутися до голови ВР з проханням на найближчому засіданні Верховної Ради розглянути ситуацію щодо функціонування зазначених телеканалів до ухвалення рішення Антимонопольним комітетом України щодо порушень антимонопольного законодавства в результаті придбання Тарасом Козаком телеканалів NewsOne, "112 Україна" та "ZIK";

- ініціювати перед ВРУ закріплення на законодавчому рівні повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення ухвалювати рішення щодо анулювання ліцензії на мовлення або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги без звернення до суду, якщо порушення не були усунені після застосування санкцій "оголошення попередження" та "стягнення штрафу", або в разі невиконання розпорядження державного регулятора у встановлені ним строки;

- ініціювати перед Антимонопольним комітетом України застосування заходів з демонополізації інформаційного простору з боку медіахолдингу "Новини".