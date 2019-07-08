Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський. ВIДЕО (оновлено)

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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"Треба поговорити? Згоден. Поговорімо. Насамперед, дорогі українці з вами. Ви розумні люди і маєте на мить відключити емоції і трохи включити голову. Анонсований телеміст - це просто дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори. Одному табору політики розкажуть: "Звичайно, поговорімо, потрібно забувати образи. Ми ж братні народи. Подумаєш, тисячі загиблих наших хлопців". Другий табір політики закличуть обуритися і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори: "Дивіться, як я героїчно протистою куму Путіна, якого, правда, я 5 років не помічав, але це таке". Почнуть громити і палити телеканал, чим створять чудову картинку для російського телебачення про "озвірілих фашистів, які утискають свободу слова в Україні". Тоді першому табору політики розкажуть: "Годі терпіти цю хунту. Обирай нас. Нас на парламентських виборах", - пояснив Зеленський.

"А ще весь цей трюк дасть привід Росії апелювати до міжнародної спільноти: "Ось бачите, ми готові до діалогу, а вони знову не хочуть, так, можливо, час знімати санкції", - зазначив президент.

"Я звертаюся до всіх українців - ми не табір і нас не треба ділити. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент. Різниця між ними одна - перші будуть "грабить", а другі "грабувати". Задумайтесь. І так звані проєвропейські, і так звані проросійські політики, всі вони чудово і мирно живуть один з одним по сусідству у відомому селі під Києвом. І після показових бійок у Верховній Раді України і перепалок у студіях політичних ток-шоу вони спокійно збираються за триметровим парканом чийогось маєтку і піднімають келихи з дорогим віскі, який, до речі, коштує як три ваші місячні зарплати. Як думаєте, за що вони п'ють? За Росію? Або за Європу? Думаю, точно не за Україну. Я прошу вас зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Наша реакція буде відповідною заради збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України", - запевнив Зеленський.

"Окремо хочу звернутися до українських журналістів. Особливо до журналістів цих каналів. Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність. Ви не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича. Ви четверта влада. Ви теж слуги народу", - акцентував президент .

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".