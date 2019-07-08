Трансляцію "Россия 24" в Україні заборонено, а анонс телемосту з агресором є підставою для позбавлення NewsOne ліцензії, - юристи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляють юристи Ігор Черняк та Євгенія Закревська.

"Уся справа в тому, що жоден телеміст з "Россия 24" неможливий, оскільки телеміст передбачає ретрансляцію ефіру цього каналу. Того самого каналу, який поза законом на території України з 2014 року. І якщо сьогодні з'явилися повідомлення про можливе порушення закону, завдання правоохоронних органів - цим порушенням запобігти. Дуже просто - запобігти!

А щоб органам працювалося легше і вказівки віддавалися чіткіше - час пригадати наказ Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова #840 від 19.08.2014 року. У цьому наказі - все досить зрозуміло і однозначно. І так. Той самий канал, партнер по "телемосту", там теж прямо вказаний. Так що, Арсене Борисовичу, ви все ще проти пропагандонських каналів чи вже кон'юнктура змінилася?" - написав Черняк.

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У згаданому наказі міністра МВС є посилання на рішення Окружного адмінсуду Києва від 2014 року про тимчасову заборону трансляції низки російських каналів, зокрема "Россия 24".

Адвокат Євгенія Закревська зазначає, що анонс цього телемосту може вважатися злочином, який співробітники телеканалу мають намір вчинити. Це є підставою для відібрання ліцензії у NewsOne.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Можливість штрафу або позбавлення ліцензії каналів, які транслюють пропагандистські канали РФ, також підтвердила заступник голови Нацради з питань телерадіомовлення Ольга Герасим'юк та віцепрем'єр В'ячеслав Кириленко.

Т.в.о голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою РНБО невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України. Президент Володимир Зеленський назвав цей телеміст дешевим, але небезпечним піарходом перед виборами.

У понеділок, 8 липня, о 14:00 біля Офісу президента України в Києві "Національний корпус" проведе акцію протесту у зв'язку з підготовкою телемосту.