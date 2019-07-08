Законних підстав для мого звільнення немає. Воно буде оскаржене, - ексдержуповноважена АМКУ Загребельська

Про це вона сказала в інтерв'ю "Лізі", інформує Цензор.НЕТ.

"Законних підстав для мого звільнення немає. Про причини звільнення мені не повідомили. Моє звільнення вигідно монополістам. Тут і російські власники українського трубопроводу (ПрикарпатЗахідтранс. - Ред.), і обленерго, і українські промислові монополісти, і монопольний продавець тютюну - Тедіс, і різномасті діячі штучних державних монополій на зразок Міністерства юстиції з СЕТАМ, і майданчики-"прокладки" ФДМУ з вигодонабувачами в парламенті, і одна з найбільших мафій України - ігрова. Цей список довгий", - зазначила вона.

Загребельська сказала, що оскаржуватиме своє звільнення в суді.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську, яка боролася з гральною мафією.

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