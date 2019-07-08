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08.07.19 12:50

"Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в Мінську для переговорів у новому форматі, за участю президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези ​​Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговорімо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза ​​Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце. Думаю, Олександр Григорович Лукашенко, із задоволенням прийме нас з вами в Мінську", - заявив Зеленський.

"Ми не змінюємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити. Адже треба ж поговорити, правда?", - додав президент.

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