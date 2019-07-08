Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі і як бути з "нормандським форматом", - Пєсков про пропозицію Зеленського щодо переговорів із Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це журналістам сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи в понеділок пропозицію глави Української держави.

"Поки я не готовий якось відповідати. Це ж абсолютно новий формат", - сказав він.

За його словами, "по-перше, потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, по-друге, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується".

"Справа в тому, що США не є учасниками Нормандського процесу, і як бути з Мінськими домовленостями, під якими стоять підписи учасників Нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США", - додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн "нормандського формату" в Мінську, де проходять засідання Тристоронньої контактної групи.

" "Хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговорімо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза ​​Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце. Думаю, Олександр Григорович Лукашенко, із задоволенням прийме нас з вами в Мінську", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Також Зеленський підкреслив, що Україна не відмовляється від жодних дипломатичних форматів врегулювання ситуації на Донбасі.