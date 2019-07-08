Нацрада ТРМ збирає позачергове засідання через анонс телемосту з РФ і обіцяє "жорстку" реакцію

Про це йдеться на сайті Нацради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Національна рада наголошує, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 до низки російських пропагандистських телеканалів були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Крім того, рішеннями Національної ради була обмежена ретрансляція на території України близько 80 російських телеканалів.

Регулятор застерігає вітчизняних ліцензіатів – як телеканали, так і провайдерів програмної послуги – утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких на державному рівні були застосовані обмежувальні санкції.

"Питання захисту інформаційного простору перебуває в полі пильної уваги Національної ради. Регулятор попереджає, що жорстко реагуватиме на всі порушення законодавства і невідкладно вживатиме усіх законних заходів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NewsOne скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози"

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Можливість штрафу або позбавлення ліцензії каналів, які транслюють пропагандистські канали РФ, також підтвердила заступник голови Нацради з питань телерадіомовлення Ольга Герасим'юк та віцепрем'єр В'ячеслав Кириленко.

Т.в.о голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою РНБО невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України. Президент Володимир Зеленський назвав цей телеміст дешевим, але небезпечним піарходом перед виборами.

У понеділок, 8 липня, о 14:00 біля Офісу президента України в Києві "Національний корпус" проведе акцію протесту у зв'язку з підготовкою телемосту.