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08.07.19 13:44

NewsOne загрожує втрата ліцензії, - Сюмар

Телеканал NewsOne, який анонсує проведення телемосту з каналом "Росія24", може отримати попередження, штрафи і врешті-решт втратити ліцензію.

NewsOne загрожує втрата ліцензії, - Сюмар

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила народний депутат, кандидат в народні депутати Вікторія Сюмар.

"Має дати свою оцінку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. І мушу попередити, що ці (російські. - Ред.) телеканали заборонені законом України для трансляції та ретрансляції в країні. Фактично це ретрансляція продукції забороненого в Україні каналу. Очевидно, що потрібно зібрати Національну рада для того, щоб вона попередила канал, чим це загрожує ... це загрожує попередженнями, штрафами і нарешті відбиранням ліцензії", - сказала Сюмар.

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Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

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