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08.07.19 13:41

Те, що бізнесмен Холодов є кумом дружини Медведчука, не привід для виключення його зі списку "Слуги народу", - Разумков

Кандидат зі списку "Слуги народу" (номер 22), бізнесмен (заступник директора ТОВ "Текам Плюс") Андрій Холодов є кумом дружини глави політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко, але це не є підставою для виключення його з виборчого списку партії.

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Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова партії Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок у Києві.

"Наскільки мені відомо, він є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради. І ця інформація, на мій погляд, не мала бути основоположною для включення чи виключення людей зі списку у зв'язку з їхніми зв'язками з тими чи іншими українськими політиками або тими людьми, які себе такими вважають", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

"Плюс, наскільки мені відомо, це сталося не зараз. Це досить давня історія. Тому я не думаю, що це мало стати основним пунктом для виключення людини зі списку", - додав він.

Разумков зазначив, що саме таке рішення ухвалила відповідна комісія партії, тому кандидатуру Холодова не розглядали на з'їзді партії 7 липня.

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