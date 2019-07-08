Зеленський вніс у Раду законопроєкт, який зосередить роботу ВАКС лише на топкорупції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

Так, запропонованими змінами до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд України" уточнюється його підсудність. Тепер згадана інституція зосередиться на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП.

У відомстві зазначають, що після початку роботи ВАКС слідчі судді інших судів перестануть приймати до розгляду клопотання і скарги, суди першої інстанції – обвинувальні акти та інші документи, апеляційні суди – апеляційні скарги. У той же час клопотання і скарги, що вже надійшли до слідчих суддів інших судів, але не були розглянуті до дня початку роботи ВАКС, передаються до згаданого суду. Якщо розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи ВАКС, ці провадження також передаються до згаданого суду в установленому порядку.

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Станом на травень поточного року без запропонованих Президентом Володимиром Зеленським змін до вищезгаданого суду мають потрапити близько 3600 кримінальних проваджень, з яких лише 5% – стосовно високопосадової корупції, яку розслідували детективи НАБУ. Після ухвалення відповідних пропозицій Вищий антикорупційний суд у складі 26 суддів першої інстанції та 12 суддів Апеляційної палати уникнуть надмірного навантаження, а значить – оперативно ухвалюватимуть рішення стосовно корупції високопосадовців.