Верховний Суд задовольнив апеляційну скаргу ЦВК на проведення нового жеребкування

Про це йдеться в офіційній заяві ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі 8 липня колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу ЦВК, скасувала рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 липня про проведення нового жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у загально державному багатомандатному виборчому окрузі та повністю відмовила у задоволенні позивних вимог Аграрній партії України", - повідомляють у ЦВК.

Таким чином, Верховний Суд підтвердив законні дії ЦВК під час прийняття постанови № 1383 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 червня 2019 року № 1345", якою Політичну партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" було включено до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під № 22 без проведення жеребкування.

У постанові Верховного Суду зазначається: враховуючи, що в Законі України "Про вибори народних депутатів України" були відсутні будь-які норми, які б регулювали порядок включення до виборчого бюлетеня партій після закінчення жеребкування поза встановленого Законом строку для реєстрації кандидатів та відсутності будь-якого судового рішення, яким би було встановлено спосіб включення такої партії до виборчого бюлетеня, вирішення цього питання було покладено на Центральну виборчу комісію як державний орган, до повноважень якого віднесено організацію і підготовку виборів, забезпечення дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу.

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"На думку колегії суддів, приймаючи постанову від 30 червня 2019 року № 1383 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 червня 2019 року № 1345", Комісія діяла, зокрема, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано, обґрунтовано, неупереджено, добросовісно, розсудливо, з дотриманням принципу рівності перед законом, пропорційно, зокрема, з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення", - йдеться в заяві.

Водночас у ЦВК зазначили, що Верховний суд підкреслив правомірність застосування ЦВК принципу пропорційності, який означає, зокрема, що заходи повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею. У Центрвиборчкомі запевнили, що така мета наявна та полягає в належному забезпеченні всіх умов для вільного волевиявлення народу та проведення демократичних виборів 21 липня 2019 року, до яких залишилося 14 днів.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів. Після партія виграла два суди. 29 червня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".

30 червня ЦВК додала до бюлетеня партію Саакашвілі.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.