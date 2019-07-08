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08.07.19 15:00

Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання пакету Азовських санкцій, - Порошенко

Під час саміту Україна-Європейський Союз має бути вирішено питання Азовського пакету санкцій.

Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання пакету Азовських санкцій, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій. РФ не виконала рішення Міжнародного арбітражу в Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб Азовський пакет санкцій у випадку невиконання РФ цих вимог був застосований", - написав він.

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