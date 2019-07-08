Захист Мангера оскаржив вирок убивцям Гандзюк: "Занадто м'який"

Про це "Українським Новинам" сказав адвокат глави облради Дмитро Ільченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми подали апеляцію минулої п'ятниці 5 липня... Ми вважаємо, що вирок занадто м'який", - заявив він.

Крім того, захист Мангера подав апеляційну скаргу, оскільки вважає незаконним те, що у вироку зазначено, що нібито правоохоронцями встановлено замовника вбивства активістки.

Також захист вважає, що родичі вбитої, в тому числі батько, не мали права укладати угоду з обвинуваченими про визнання провини.

При цьому Ільченко зазначив, що апеляцію на вирок подав не тільки захист Мангера, але й деякі інші учасники процесу.

Якщо б апеляція не була подана, то вирок у справі Гандзюк набув би чинності 7 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ зобов'язана надати Мангеру результати негласних слідчих дій, - суд

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.