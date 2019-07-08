"Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
На акції перебувають кілька сотень мітингувальників.
Вони вимагають, щоб керівництво держави відреагувало на інформаційну агресію Росії, перекрило кордон з РФ і припинило будь-які відносини з агресором, а також негайно заарештувало "російську агентуру в Україні".
Також вони вимагають почати антитерористичну операцію в Конституційному Суді і прибрати руки геть від закону про мову.
Керівник штабу "Нацкорпусу" Києва Родіон Кудряшов заявив, що реакція президента на телеміст NewsOne з російським пропагандистським каналом була "дуже млявою".
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Фото: Цензор.НЕТ
Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст з каналом Кисельова "через прямі загрози".