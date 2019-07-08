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08.07.19 14:52

"Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ. ФОТОрепортаж

Під Офісом президента на вулиці Банковій протестують "Об'єднані українські націоналісти".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На акції перебувають кілька сотень мітингувальників.

Вони вимагають, щоб керівництво держави відреагувало на інформаційну агресію Росії, перекрило кордон з РФ і припинило будь-які відносини з агресором, а також негайно заарештувало "російську агентуру в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": NewsOne скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози"

Також вони вимагають почати антитерористичну операцію в Конституційному Суді і прибрати руки геть від закону про мову.

Керівник штабу "Нацкорпусу" Києва Родіон Кудряшов заявив, що реакція президента на телеміст NewsOne з російським пропагандистським каналом була "дуже млявою".

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 01
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 02
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 03
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 04
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 05
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 06
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 07
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 08
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 09
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 10
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 11
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 12
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 13
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 14
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 15
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 16
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 17
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 18
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 19
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 20
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 21
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 22
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 23
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 24

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 25
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 26

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 27

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст з каналом Кисельова "через прямі загрози".

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