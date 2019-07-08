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08.07.19 15:44

Це неправильно - мати лише одне громадянство. Але мати громадянство країни-агресора є неприпустимим, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк вважає архаїчною можливість мати лише одне громадянство. Водночас він називає неприпустимим подвійне громадянство з країною-агресором.

Це неправильно - мати лише одне громадянство. Але мати громадянство країни-агресора є неприпустимим, - Данилюк

"Я вважаю, що це (подвійне громадянство. – Ред.) абсолютно штучне обмеження… Я вважаю, це неправильно - мати лише одне громадянство, аби була ця умова. Є багато політиків і країн у Європі, де це не є обов’язковим. Але, звичайно, мати громадянство країни-агресора є неприпустимим. Треба готуватися до того, що світ глобальний", - сказав Данилюк в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", передає Цензор.НЕТ.

Водночас він зазначив, що не має британського громадянства, попри те, що раніше він тривалий час проживав у Лондоні і мав такі плани.

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"Колись у мене були плани (отримати британське громадянство. - Ред.). Але в якийсь момент я вирішив, що займатимуся державною політикою, тому не отримував громадянство... Сказав - ні. Це був 2009 рік", - розповів Данилюк.

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