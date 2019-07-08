Ідею "миру за всяку ціну" на Донбасі не підтримують виборці жодної з партій, - опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Мир за всяку ціну" не підтримується виборцями жодної з партій. Найменше "мир за будь-яку ціну" підтримують виборці партій "Голос" (10%) та "Європейська солідарність" (7%), найбільше – виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" (36,5%). Проте й виборці цієї партії переважно вважають, що "задля миру слід іти на компроміси, але не на всі" (45%).

Згідно з дослідженням, 49% жителів України вважають, що заради миру необхідно йти на компроміс з Росією і ватажками терористів "ЛДНР".

Найменш прийнятними для громадян України, причому в усіх регіонах, є проведення виборів на умовах бойовиків (неприйнятно для 66% опитаних, прийнятно для 13%), повна амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ (неприйнятно – 61%, прийнятно – 15%), формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників (неприйнятно – 58%, прийнятно – 18%).

Переважно неприйнятними є для населення України й внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови (неприйнятно – 54%, прийнятно – 30%), згода на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією (неприйнятно – 53%, прийнятно – 23%), ухвалення закону про нейтральний та позаблоковий статус України (неприйнятно – 48%, прийнятно – 29%).

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Дослідження проводилося з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.