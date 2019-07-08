Слідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ. Слідчим ГСУ СБУ процесуальний керівник дав доручення щодо допиту власника телеканалу NewsOne Тараса Козака та генерального продюсера телеканалу Василя Голованова, а також проведення необхідних слідчих (розшукових) дій", - розповіла Сарган.

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Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".