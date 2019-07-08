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08.07.19 15:43

Слідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган

Досудове розслідування у кримінальному провадженні про завершений замах на державну зраду в зв'язку з наміром українського телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом буде здійснювати Головне слідче управління (ГСУ) Служби безпеки України (СБУ), слідчим доручено допитати власника каналу Тараса Козака та генпродюсера Василя Голованова.

Слідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ. Слідчим ГСУ СБУ процесуальний керівник дав доручення щодо допиту власника телеканалу NewsOne Тараса Козака та генерального продюсера телеканалу Василя Голованова, а також проведення необхідних слідчих (розшукових) дій", - розповіла Сарган.

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Слідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган 01
Слідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган 02

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

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