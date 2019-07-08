Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ - державного уповноваженого Нижник

Відповідний указ №496/2019 від 8 липня опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини першої статті 10 закону України "Про Антимонопольний комітет України" постановляю: звільнити Нижник Марію Володимирівну з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого", - свідчить текст указу.

Нижник було призначено на цю посаду п'ятим президентом України Петром Порошенком у липні 2015 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони

Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський звільнив з АМКУ трьох державних уповноважених - Андрія Вовка, Валерія Полюховича та Агію Загребельську.

Агія Загребельська, відома боротьбою з гральною мафією, збирається оскаржувати своє звільнення в суді.