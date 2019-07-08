"Готові забезпечити зустріч на високому рівні", - МЗС Білорусі про переговори Зеленського з Путіним

Про це в інтерв'ю "Sputnik Беларусь" заявив міністр закордонних справ Володимир Макей, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінськ не просто готовий. Керівництво Білорусі завжди говорило про те, що ми готові зробити все для якнайшвидшого повернення миру на українську землю. І те, що прозвучало сьогодні з вуст президента України Зеленського, ми можемо тільки вітати", - сказав Макей.

Якщо відповідне взаєморозуміння буде досягнуто, то білоруська сторона, за словами міністра закордонних справ, готова зробити все можливе, щоб захід відбувся на найвищому рівні.

Читайте також: Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі і як бути з "нормандським форматом", - Пєсков про пропозицію Зеленського щодо переговорів із Путіним

"Ми постараємося забезпечити так само, як забезпечили проведення Нормандської зустрічі в лютому 2015 року. Ми вважаємо, що це зараз наше головне завдання. Президент Білорусі неодноразово говорив про це - як можна швидше відновити мир в Україні", - підкреслив Макей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про бажання зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, а також главами США, Франції, Німеччини та Великої Британії в Мінську для обговорення ситуації на південному сході України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зустріч заради зустрічі не потрібна", - Пєсков про можливі переговори Зеленського і Путіна