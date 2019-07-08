Зеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №498 від 8 липня, опублікованому на сайті глави держави.

Указ вносить зміни до переліку посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами.

З переліку вилучено такі посади для заміщення військовими, як міністр оборони, його заступник і директор Департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Призначення Хомчака начальником Генштабу - найвдаліше призначення нового президента, - головний військовий прокурор Матіос. ВIДЕО