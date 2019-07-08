Відведені з лінії розмежування підрозділи окупантів зайняті муштрою, - Міноборони

Про це свідчать дані головного управління розвідки Міноборони, заявив на брифінгу представник міністерства Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня в окремих районах поблизу лінії розмежування зросла кількість тренувань чергових вогневих засобів артилерії і броньованих груп швидкого реагування. До тренувань залучався особовий склад артилерійських, мінометних і танкових підрозділів, які згідно з домовленостями були відведені від переднього краю", - сказав Праута.

За даними Міноборони, при цьому окупанти розгортали додаткові пункти управління вогнем артилерійських систем.

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"На полігонах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей зросла інтенсивність заходів бойової підготовки артилерійських і танкових підрозділів, яким для проведення навчальних стрільб збільшено ліміти використання боєприпасів", - додав Праута.

Нагадаємо, що розведення сил з боку Збройних сил України і бойовиків російсько-окупаційних військ в районі Станиці Луганській почався 26 червня і завершився 30 червня. Розведення сил фіксували представники Моніторингової місії ОБСЄ.

2 липня в Міноборони повідомили, що в районі Станиці Луганської після заяви бойовиків про виведення своїх сил залишаються групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.

Напомним, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Его фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

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