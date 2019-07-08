На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався неподалік від населеного пункту Новотроїцьке.

"8 липня близько п'ятої години ранку дістав вибухове поранення волонтер-медик, громадянин України 1995 року народження", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу і підготували його до подальшого транспортування в лікарню.

"На місце події прибули лікарі з міста Волноваха, які і доставили потерпілого в травматичне відділення місцевої лікарні. Згодом чоловіка вертольотом евакуювали в Обласну клінічну лікарню ім. І. І. Мечникова в місто Дніпро", - сказано в повідомленні.

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