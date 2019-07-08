Закликаю колег не ходити на канали "Newsone" і "112", - Ірина Геращенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської Солідарності".

"Я щаслива, що знаходжуся в "чорних списках" цих телеканалів і жодного разу не отримувала від них запрошення на ефіри. Вважаю це знаком якості… А тут сидять ті, хто розповідає досі про Порошенка, а самі весь минулий тиждень провели в ефірі цих телеканалів – лідери і лідерки деяких фракцій, які не вилазять з цих каналів. І нам тут розповідають, як нам треба жити", – наголосила вона.

Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".

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Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.

"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" – така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", – резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".