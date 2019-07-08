ЄС продовжить секторальні і "кримські" санкції проти Росії, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з лідерами ЄС за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їхня позиція щодо поведінки РФ залишається чіткою і незмінною. Секторальні і "кримські" санкції буде продовжено на наступні 12 і шість місяців відповідно", - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що санкційна політика має бути продовжена до повного виконання мінських домовленостей, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

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"Будь ласка, не думайте, що "санкції"- це моє улюблене слово. Моє улюблене слово - "мир". А санкційна політика - це останній цивілізований інструмент для його настання", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 8 липня в Києві відбувався 21-й саміт Україна - ЄС. В рамках заходу президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зустрілися у вузькому колі.