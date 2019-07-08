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08.07.19 20:04

Мінські угоди мають виконуватися всіма сторонами, особливо РФ, - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск вважає, що мінські угоди зараз мають виконуватися всіма сторонами, особливо Росією.

Мінські угоди мають виконуватися всіма сторонами, особливо РФ, - Туск

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Туск на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві.

"ЄС готовий і далі підтримувати мінські угоди, які передбачають і невизнання видачі російських паспортів жителям окупованих територій... Абсолютно чітко зрозуміло, що мінські угоди зараз вимагають, як ніколи, повного виконання всіма сторонами, Росія несе особливу відповідальність у зв'язку з цим", - сказав Туск.

Нагадаємо, 8 липня в Києві відбувся 21-й саміт Україна - Європейський Союз.

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