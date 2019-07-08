Білецький вимагає арешту Медведчука: "Російські гроші заходять на телеканали, які виливають тонни проросійської пропаганди з українських телевізорів". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Білецький заявив у спеціальному відеозверненні опублікованому на сторінці "Національного корпусу".

"Медведчук залишається в країні і Медведчук володіє половиною інформаційного ефіру. Російські гроші заходять на телеканали, які кожен день виливають тонни проросійської пропаганди з українських телевізорів. Ця справа нікуди не поділася. Занепокоєнь Зеленського нам замало. Ми вимагаємо реальних дій. Насамперед, скликати РНБО й ухвалити рішення про закриття NewsONE. Ми вимагаємо арешту Медведчука", - сказав Білецький.

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