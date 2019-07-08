Зеленський: Україна хотіла б вирішити питання газового транзиту з РФ вже у вересні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві.

"Наскільки мені відомо, планується продовжити цю розмову (про транзит газу. - Ред.) у грудні. Але це питання енергетичної безпеки України і моя позиція, позиція нашої команди полягає в тому, що саме у вересні ми хочемо сісти за стіл і вирішити це питання", - сказав глава держави.

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Як відомо, термін дії нинішнього газового контракту між Україною і Росією закінчується наприкінці 2019 року. РФ наполягає на підписанні контракту, в якому також буде закладено принцип "бери, або плати".