ЄС готовий виділити Україні допомогу в розмірі 500 млн євро після виконання низки умов

Про це свідчить текст декларації сторін за підсумками саміту Україна-ЄС в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС готовий надати 2-й транш (EUR 500 млн) Четвертої програми макрофінансової допомоги щойно буде виконано відповідні умови", - йдеться в декларації.

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за готовність надати Україні другий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі EUR 500 млн.

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Як повідомлялося, у вересні 2018 року представники України та ЄС уклали кредитну угоду про надання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на EUR1 млрд і меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплено умови виділення цих коштів.

Суму в EUR1 млрд розділено на два рівних транші, перший із них ЄС перерахувала в грудні 2018-го. Отримання другого прогнозується навесні-2019.

1 березня 2019 року міністр фінансів України Оксана Маркарова за підсумками зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Добровскісом повідомила, що Україна виконала більше ніж половину зобов'язань, необхідних для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на суму EUR500 млн.

28 травня генеральний директор директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон повідомив, що крім програми МВФ, є інші пункти, необхідні для отримання траншу, зокрема закон, що передбачає боротьбу з відмиванням грошей, закон про авторизованого економічного оператора (АЕО), а також функціонування системи автоматичної системи повірки е-декларацій, виконання закону про ринок електроенергії та ухвалення середньострокового плану реформування податкової та митної служб.