Діяльність президента Зеленського підтримують майже 68,5% українців, - опитування

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такі дані отримані в результаті всеукраїнського опитування, проведеного Інститутом соціальних технологій "Соціополіс".

35,8% опитаних жителів України повністю підтримують діяльність Володимира Зеленського, а 32,7% – скоріше підтримують, ніж не підтримують

Що стосується деяких перших кроків глави держави, то в цілому позитивно до них ставляться від 60 до 90% респондентів. Зокрема, понад 90% опитаних позитивно оцінюють внесення президентом до Верховної Ради законопроекту про покарання чиновників за незаконне збагачення, погашення на вимогу Володимира Зеленського заборгованості по зарплаті шахтарям Львівщини та Волині, закупівлю 200 машин швидкої допомоги для лікарень у регіонах за рахунок благодійників.

Понад 80% підтримки отримали рішення президента про розпуск Верховної Ради, початок перезапуску судової реформи, скасування понад 100 застарілих указів, які заважали діяльності підприємців.

Крім того, законопроекти президента про скасування формули "Роттердам+" і про імпічмент, відкриття вулиці Банкової для вільного пересування та відвідування, підтвердження незмінності курсу на європейську інтеграцію, стратегі відновлення Донбасу для іноземних інвесторів, перезавантаження роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську підтримали понад 70% опитаних.

Відносно найменший рівень підтримки отримало підтвердження незмінності курсу на євроатлантичну інтеграцію (59,5%).

Опитування проводилося з 27 червня по 4 липня 2019 року. Об’єктом дослідження були жителі всіх регіонів України, за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей, віком від 18 років. Всього з використанням методу особистого інтерв’ю face-to-face було опитано 2308 респондентів, які зареєстровані у 139 населених пунктах України. Вказана вибірка репрезентативна для всього дорослого населення України за ознаками статі, віку, регіону проживання і типу населеного пункту (міський населений пункт / село). Теоретична статистична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,0%.