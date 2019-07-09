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09.07.19 00:09

Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Тернопільській області зупинили безліцензійну торгівлю паливом через місцеві АЗС і вилучили велику партію паливно-мастильних матеріалів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено, що на чотирьох місцевих АЗС, які належать компаніям, що працюють під відомим брендом, у період з 01.07.2019 р по 04.07.2019 р здійснювалася роздрібна торгівля пальним без наявності передбаченої законом ліцензії, чим було порушено положення ст.15 ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" від 19.12.1995 №481/95-ВР (зі змінами).

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 104 тис. 410 літрів дизельного пального і бензину марок А-92 і А-95 загальною орієнтовною вартістю понад 3,1 млн грн.

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Проти керівників підприємств-правопорушників складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за ст.164 КУпАП".

Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 01
Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 02
Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 03
Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 04
Безліцензійна торгівля пальним зупинена в Тернопільській області. Вилучено продукції вартістю понад 3,1 млн грн, - ДФС 05

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