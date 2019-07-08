Від початку доби 8 липня ворог 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
два рази поблизу населеного пункту Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм і гранатометів різних систем;
поруч із Лебединським - зі стрілецької зброї;
по околиці Мар'їнки - з гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
два рази в районі населеного пункту Новолуганське, з мінометів калібру 82 мм;
поруч із Південним, з міномета калібру 120 мм;
неподалік Майорського, зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".