"Економічну блокаду" Донбасу можна зняти після повернення незаконно націоналізованих підприємств, - Зеленський

Про це він заявив на спільній прес-конференції з лідерами Європейського Союзу за підсумками саміту Україна-ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Володимир Зеленський підкреслив, що не хоче, щоб його слова інтерпретували неправильно.

"Що стосується питань з економічною блокадою. Я не хочу, щоб мене тут неправильно зрозуміли. Ви знаєте, що все це можливо, ми в Мінську про це говоримо. Пам'ятаю, як пана Кучму інтерпретували ЗМІ - інтерпретували неправильно. Все можливо, все найближчим часом можна відкрити. Але, будь ласка, поверніть тоді наші незаконно націоналізовані підприємства, які є зараз на тимчасово окупованих територіях", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.

19 червня представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що рішення РНБО щодо впровадження торгових обмежень стосовно ОРДЛО може бути переглянуте тільки після повернення українських активів в українське правове поле.

Президент Росії Володимир Путін називає відновлення економічних відносин Донбасу й України першою і необхідною умовою виконання мінських угод.









