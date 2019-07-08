Депутати Держдуми РФ хочуть, щоб журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", видали Росії

Про це в понеділок заявив спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Це звучало на засіданні ради Думи і всі зійшлися на думці, що необхідно притягнути до кримінальної відповідальності представника Грузії, який поводивсяе по-хамськи, неналежно, ображаючи главу держави, екстрадувати його на територію Росії, щоб наш суд визначив міру відповідальності згідно із законодавством нашої країни, а далі вже ухвалюватимуть рішення, де він відбуватиме термін - на території Росії чи на території Грузії", - сказав Володін.

Увечері в неділю, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав передачу "Постскриптум" із довгого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі. Після звернення до Путіна, Габунія перейшов на грузинську мову.

У понеділок, 8 липня телеканал "Руставі-2" був змушений на кілька годин перервати мовлення через акцію протесту, що відбувалася біля його офісу. Незабаром мовлення було відновлено.

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