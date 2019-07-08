ЦВК ліквідувала реєстрацію 17 кандидатів у нардепи, зокрема двох діючих народних обранців - Демчака і Супруненка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями і в порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019, Комісія скасувала реєстрацію 17 кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

Так скасовано реєстрацію таких самовисуванців:

Майданевича Л.О. – в окрузі № 17,

Демчака Р.Д. – в окрузі № 18,

Бекерову Н.А. – в ОВО № 26,

Кравченка А.Ю. – в ОВО № 27,

Хабібуліна О.Ф. і Черняка В.М. – в ОВО № 36,

Луців Е.В. – в ОВО № 70,

Полюсова В.В. – в ОВО № 76,

Ярового О.В. – в ОВО № 101,

Волканова В.А. – в ОВО № 102,

Столяренко Т.М. – в ОВО № 180,

Рибакова О.В. – в ОВО № 182,

Гешка І.Т. – в ОВО № 202,

Супруненка О.І. – в ОВО № 216,

Соломаху А.Г. – в ОВО № 221.

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Крім того, з виборів зняли кандидатів висунутих політичними партіями:

"Європейська солідарність" Євстаф'єву І.С. (В ОВО №78).

"Опозиційний блок" Середу А.А. (В ОВО №183).