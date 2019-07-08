ЦВК ліквідувала реєстрацію 17 кандидатів у нардепи, зокрема двох діючих народних обранців - Демчака і Супруненка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ЦВК.
"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями і в порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019, Комісія скасувала реєстрацію 17 кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні.
Так скасовано реєстрацію таких самовисуванців:
Майданевича Л.О. – в окрузі № 17,
Демчака Р.Д. – в окрузі № 18,
Бекерову Н.А. – в ОВО № 26,
Кравченка А.Ю. – в ОВО № 27,
Хабібуліна О.Ф. і Черняка В.М. – в ОВО № 36,
Луців Е.В. – в ОВО № 70,
Полюсова В.В. – в ОВО № 76,
Ярового О.В. – в ОВО № 101,
Волканова В.А. – в ОВО № 102,
Столяренко Т.М. – в ОВО № 180,
Рибакова О.В. – в ОВО № 182,
Гешка І.Т. – в ОВО № 202,
Супруненка О.І. – в ОВО № 216,
Соломаху А.Г. – в ОВО № 221.
Крім того, з виборів зняли кандидатів висунутих політичними партіями:
"Європейська солідарність" Євстаф'єву І.С. (В ОВО №78).
"Опозиційний блок" Середу А.А. (В ОВО №183).