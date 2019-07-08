Баришівська суддя, яка зупинила діяльність ліцензії першого українського лоукостера SkyUp, пішла у відставку

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

Як зазначає Радіо Свобода, раніше на підставі розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA Перший") ДБР почало провадження проти судді.

Журналісти виявили, що позов, у результаті якого суддя Литвиненко ухвалила рішення, був фіктивним - мешканка Баришівки, зазначена позивачкою в постанові суду, насправді не подавала його. Окремо журналісти звернули увагу, що суддя в принципі не могла приймати це рішення, оскільки воно не підпадає під юрисдикцію Баришівського районного суду. Не зміг пояснити логіку судді Олени Литвиненко і голова суду, про що йдеться в сюжеті "Таємниця баришівського суду".

Як передав Цензор.НЕТ 24 червня Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження стосовно судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко на підставі розслідування "Схем".