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08.07.19 21:53

Баришівська суддя, яка зупинила діяльність ліцензії першого українського лоукостера SkyUp, пішла у відставку

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла рішення про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, подала заяву про відставку після того, як справу проти неї почало ДБР.

Баришівська суддя, яка зупинила діяльність ліцензії першого українського лоукостера SkyUp, пішла у відставку

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

Як зазначає Радіо Свобода, раніше на підставі розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA Перший") ДБР почало провадження проти судді.

Журналісти виявили, що позов, у результаті якого суддя Литвиненко ухвалила рішення, був фіктивним - мешканка Баришівки, зазначена позивачкою в постанові суду, насправді не подавала його. Окремо журналісти звернули увагу, що суддя в принципі не могла приймати це рішення, оскільки воно не підпадає під юрисдикцію Баришівського районного суду. Не зміг пояснити логіку судді Олени Литвиненко і голова суду, про що йдеться в сюжеті "Таємниця баришівського суду".

Як передав Цензор.НЕТ 24 червня Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження стосовно судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко на підставі розслідування "Схем".

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