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08.07.19 22:45

"Цинічна брехня", - власник NewsOne Козак заперечує зв'язок із російським "Промзв'язокбанком". ДОКУМЕНТ

Власник телеканалу NewsOne, народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак спростовує слова генпрокурора Юрія Луценка про його зв'язки з російським "Промзв'язокбанком", через який фінансується оборонне замовлення РФ.

"Цинічна брехня", - власник NewsOne Козак заперечує зв'язок із російським "Промзв'язокбанком". ДОКУМЕНТ

Позиція Козака опублікована на сайті телеканалу NewsOne, інформує Цензор.НЕТ.

"Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NEWSONE не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором. Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NEWSONE і володію 100% телеканалу безпосередньо", - стверджує нардеп.

Козак заявив, що твердження генпрокурора про участь телеканалу в терористичній діяльності є безпідставним.

"Я розглядаю його як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NEWSONE і закриття телеканалу з політичних мотивів", - заявив Козак.

Крім того, Козак, заявив про свою впевненість у тому, що "всупереч нинішній політичній недбалості українського керівництва, а також всупереч протидії з боку радикальних організацій, діалог між двома країнами буде встановлено".

Козак також оприлюднив витяг із державного реєстру, "в якому підтверджується моя одноосібна участь як власника телеканалу".

Цинічна брехня, - власник NewsOne Козак заперечує звязок із російським Промзвязокбанком 01

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кінцевим бенефіціаром телеканалу NewsOne є кіпрська компанія. Один із її керівників, громадянин республіки Кіпр, за словами Луценка, одночасно є співзасновником іншої кіпрської компанії, яка є співвласником російського ПАТ "Промзв'язокбанк".

За його словами, "Промзв'язокбанк" визначено країною-агресором як банк, через який здійснюється фінансування оборонного замовлення Російської Федерації.

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Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтвердило інформацію про зв'язок телеканалу NewsOne з російським "Промзв'язокбанком" через кіпрський офшор. Він озвучив назву цього офшору - Bimersano services LTD.

За словами джерела, через цей же офшор телеканал NewsOne пов'язаний з ще одним російським банком - "Відродження".

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

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