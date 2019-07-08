"Цинічна брехня", - власник NewsOne Козак заперечує зв'язок із російським "Промзв'язокбанком". ДОКУМЕНТ

Позиція Козака опублікована на сайті телеканалу NewsOne, інформує Цензор.НЕТ.

"Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NEWSONE не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором. Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NEWSONE і володію 100% телеканалу безпосередньо", - стверджує нардеп.

Козак заявив, що твердження генпрокурора про участь телеканалу в терористичній діяльності є безпідставним.

"Я розглядаю його як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NEWSONE і закриття телеканалу з політичних мотивів", - заявив Козак.

Крім того, Козак, заявив про свою впевненість у тому, що "всупереч нинішній політичній недбалості українського керівництва, а також всупереч протидії з боку радикальних організацій, діалог між двома країнами буде встановлено".

Козак також оприлюднив витяг із державного реєстру, "в якому підтверджується моя одноосібна участь як власника телеканалу".

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кінцевим бенефіціаром телеканалу NewsOne є кіпрська компанія. Один із її керівників, громадянин республіки Кіпр, за словами Луценка, одночасно є співзасновником іншої кіпрської компанії, яка є співвласником російського ПАТ "Промзв'язокбанк".

За його словами, "Промзв'язокбанк" визначено країною-агресором як банк, через який здійснюється фінансування оборонного замовлення Російської Федерації.

Також читайте: РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами

Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтвердило інформацію про зв'язок телеканалу NewsOne з російським "Промзв'язокбанком" через кіпрський офшор. Він озвучив назву цього офшору - Bimersano services LTD.

За словами джерела, через цей же офшор телеканал NewsOne пов'язаний з ще одним російським банком - "Відродження".

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".