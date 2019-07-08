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08.07.19 22:08

Депутата від Грузії Церетелі переобрали президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала депутата від Грузії Георгія Церетелі на посаду президента організації.

Депутата від Грузії Церетелі переобрали президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ

Це відбулося у понеділок під час заключного пленарного засідання ХХVIІІ щорічної сесії ПА ОБСЄ у м. Люксембург, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я піклуватимуся про цю Асамблею. Це наш обов'язок - відповідати потребам наших людей. Це важливий тягар, будь-то вирішення конфліктів, тероризм, зміна клімату чи інші питання", - заявив після переобрання Церетелі.

Також під сесії було переобрано віце-президентів ПА ОБСЄ – Віктора Пауля Добре (Румунія) і Азая Гулієва (Азербайджан). Ще одною віце-президенткою стала Нілза де Сена з Португалії.

Крім того, було обрано і керівництво трьох загальних комітетів ПА ОБСЄ: комітет з політичних питань та безпеки очолив Філіппо Лобмарді (Швейцарія), комітет з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища – Софіо Кацарава (Грузія), комітет із демократії, прав людини та гуманітарних питань - Кіріакос Хаджіяні (Кіпр).

Голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі Артур Герасимов був одноголосно вчетверте обраний заступником голови Комітету з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища.

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