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08.07.19 23:11

"АБВ... Збройний Конфлікт у термінах", - у МінТОТ представили словник термінів, пов'язаних з агресією РФ проти України

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) презентували посібник "АБВ ... Збройний Конфлікт у термінах (путівник для України)".

"АБВ... Збройний Конфлікт у термінах", - у МінТОТ представили словник термінів, пов'язаних з агресією РФ проти України

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"МінТОТ вирішило ініціювати розробку посібника на допомогу в роботі як журналістам, громадським діячам, так і державним службовцям і політикам. Україна сповідує європейські цінності, тому автори посібника орієнтувалися на міжнародне гуманітарне право, засноване на повазі до людини.

Посібник містить роз'яснення термінологічної бази міжнародного гуманітарного права, але також у нього включено нову термінологію пов'язану зі збройним конфліктом і російською військовою агресією. Важливо зазначити, що викладена в посібнику термінологія спирається на українське законодавство, сформоване вже після 2014 року, і Міжнародне гуманітарне право", - зазначив глава МінТОТ Вадим Черниш.

Посібник доступний для скачування онлайн.

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