Суд "забракував" низку доказів у справі Труханова

Докази визнані неприпустимими, оскільки речі і документи не були заарештовані належним чином. Про це під час оголошення вироку заявив член колегії суддів Іван Корой, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Судами у кримінальному провадженні по більшості вилучених детективами НАБУ речей і документів не вирішено питання про арешт майна. А тому орган досудового розслідування не мав права отримувати вилучене майно і використовувати процесуальні документи, складені щодо даного майна у якості доказів у кримінальному провадженні. У зв'язку з відсутністю арештів недопустимими доказами є речі й документи, вилучені при проведенні обшуків", - зазначив Корой.

Неприпустимими визнані, зокрема, такі докази: "планшет, системний блок персонального комп’ютера, вилучений в офісі ПП "Брокбізнесконсалт", мобільний телефон, вилучений у кабінеті заступника міського голови Одеси Павла Вугельмана, а також системний блок та ноутбук, вилучені при обшуку в департаменті комунальної власності Одеської міськради", сказав суддя.

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Колегія суддів також визнала недопустимими низку інших документів та доказів, вилучених при обшуках і наданих для судового дослідження. Це стосується фігурантів провадження: мера Одеси Геннадія Труханова, депутата міськради Василя Шкрябая, а також екснардепа Олександра Дубового, депутата Одеської облради Олега Бабенка та інших.

Нагадаємо, 13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом чиновникам мерії Одеси, серед них і чинному меру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

За версією слідства, ці особи можуть бути причетними до схеми, що завдала збитків місцевому бюджету Одеси. Зокрема, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше належала до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент-Еліт", яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Уже 15 лютого Солом'янський районний суд Києва відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки народного депутата від Блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова.