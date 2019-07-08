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08.07.19 23:55

Апеляційний суд залишив під домашнім арештом двох підозрюваних у побитті харківського оператора Макарюка

Колегія суддів 8 липня відмовила в задоволенні апеляційних скарг прокурора і підозрюваних Іллі Альошкіна та Олега Радченка, поданих на рішення слідчого судді Київського райсуду Харкова про обрання запобіжного заходу.

Апеляційний суд залишив під домашнім арештом двох підозрюваних у побитті харківського оператора Макарюка

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації. 13 червня суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Пізніше такий самий запобіжний захід обрали ще двом підозрюваним.

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