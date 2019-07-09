На Донбасі почастішали випадки підривів людей і техніки поза межами ведення бойових дій, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Зокрема, від вибуху НВП у районі населеного пункту Новотроїцьке постраждав громадянин України 1995 р.н. Постраждалому надано медичну допомогу та евакуйовано до лікарні ім. І. Мечнікова в Дніпро.

Крім того, під час переміщення в районі населеного пункту Майорськ, через спрацювання невстановлених вибухових пристроїв дістали пошкодження БТР-70 та військова вантажівка КрАЗ. Один військовослужбовець зазнав термічних опіків. У важкому стані доставлений до лікувального закладу. Йому надається необхідна медична допомога.

В районі Новобахмутівки під час слідування на вантажному автомобілі КАМАЗ через детонацію невідомого вибухового пристрою дістали травми двоє військовослужбовців Національної Гвардії України зі складу Об'єднаних сил. Постраждалі госпіталізовані.

Командування Об'єднаних сил нагадує про дотримання заходів мінної безпеки, обов'язкових для цивільних осіб та військовослужбовців під час переміщення пішки чи автомобільним транспортом у районах ведення бойових дій та поза ними.

Нагадуємо, що у землі досі можуть бути не здетоновані боєприпаси або інші завчасно не виявлені вибухові пристрої, що можуть спричинити небезпеку для життя та здоров'я. Користуйтеся лише перевіреними шляхами сполучення. Про всі підозрілі предмети повідомляйте представників ООС".

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