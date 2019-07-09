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09.07.19 08:35

Зеленський поскаржився на клонів партії "Слуга народу" і закликав виборців бути уважними

Президент Володимир Зеленський порадив виборцям бути більш уважними, щоб не проголосувати на парламентських виборах за кандидата-клона, який видає себе за висуванця від партії "Слуга народу".

Зеленський поскаржився на клонів партії "Слуга народу" і закликав виборців бути уважними

Про це він сказав на брифінгу в понеділок після саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент прокоментував ситуацію з кандидатами в народні депутати, які використовують назви організацій, схожі або співзвучні з партією "Слуга народу" на виборах Ради.

"Я розумію, для чого це робиться. Дуже багато копій партії "Слуга народу", дуже багато такого в мажоритарних округах. Знаю, що партія зверталася до суду і ЦВК, але рішення жодного немає", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не впливатиме на ЦВК і суди в цьому питанні, але дуже хотів би, щоб люди, коли обиратимуть ту чи іншу партію, особливо уважно поставилися до цього питання.

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