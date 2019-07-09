Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про мілітаризацію Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів

Документ є частиною затвердженої парламентаріями Люксембурзької декларації, її опублікували на сайті ПА ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Декларацію підтримали 94 голосами, проти голосувало 11 членів асамблеї за 11 тих, хто утримався, повідомили у пресслужбі ПА ОБСЄ.



У тексті резолюції йдеться, що Парламентська асамблея ОБСЄ "знову засуджує тривалу незаконну окупацію і спробу анексії Криму Російською Федерацією та настійно закликає Російську Федерацію скасувати їх, вивести російські окупаційні сили із Криму і повернути його під контроль уряду України".

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Окрім того, у документі засуджують "щораз більшу мілітаризацію Російською Федерацією Азовського моря, Керченської протоки і Чорного моря", "неспровокований акт збройної агресії і невиправдане невідповідне застосування військової сили з боку Російської Федерації проти українських суден та членів їхніх екіпажів у нейтральних міжнародних водах Чорного моря в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року".

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