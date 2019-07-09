Зеленський запропонував Кабміну збільшити термін перебування пенсіонерів-переселенців на окупованих територіях із 2 місяців до 1 року

Президент запропонував збільшити термін із 59 днів до 1 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбаса.

"Давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в 1 рік. Хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас не буде цієї війни", - наголосив Зеленський.

Також Зеленський запропонував спростити процедуру провезення товарів через лінію зіткнення на непідконтрольну територію Донбасу.

"Тут у нас дуже проста пропозиція: потрібно, щоб у нас був перелік продуктів, які не можна провозити, а не навпаки", - сказав глава держави.

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